Para marcar o lançamento da nova loja online da Savoy Signature, a marca criou diferentes vouchers como sugestão de presentes de Natal.

“Este Natal a Savoy Signature torna sonhos realidade com uma coleção exclusiva de gift vouchers pensada para todos os gostos. Para celebrar esta época de união, partilha e magia, cada voucher oferece uma oportunidade única para surpreender familiares e amigos, desde estadias inesquecíveis, experiências gastronómicas saborosas e sofisticadas e momentos de relaxamento nos spas da marca”, refere o grupo em nota de imprensa.

Esta nova loja online apresenta uma experiência completamente renovada, concebida para tornar “cada momento de compra ainda mais especial”. “Com novas categorias de produtos que aliam inspiração e qualidade, a plataforma foi redesenhada de acordo com as tendências mais atuais, oferecendo uma interface elegante e intuitiva que facilita a navegação, com filtros avançados, check out otimizado e recomendações personalizadas para uma descoberta de produtos mais eficiente”, acrescenta.

Para os amantes de wellness e bem-estar, a Savoy Signature disponibiliza três ofertas para os spas do Savoy Palace, Saccharum e NEXT.

Para aqueles que querem estender a oferta a uma experiência de alojamento, a Savoy Signature também criou diferentes ideias para presentes de Natal. No Funchal, há três opções para estadias: no Savoy Palace, no The Reserve e no NEXT.

Uma vez que as experiências gastronómicas “são sempre muito requisitadas”, a Savoy Signature criou ainda vouchers para os restaurantes Pau de Lume e Terreiro “ideias perfeitas para quem aprecia os melhores sabores e a arte de bem comer”.

Por fim, há ainda sugestões versáteis e personalizadas com o voucher ‘Savoy Signature’, com diferentes valores, e que permite uma oferta versátil e extensível a qualquer um dos seis hotéis do grupo: Savoy Palace, Royal Savoy, Saccharum, NEXT, Calheta Beach e Madeira Gardens. Este voucher poderá ser trocado por estadias, experiências gastronómicas ou de wellness, em qualquer uma das unidades da coleção.