A Savoy Signature disponibilizou postos de carregamento para veículos elétricos em cinco das suas unidades e ao lançou um novo serviço de aluguer de viaturas 100% elétricas, em parceria com as rent-a-car SIXT e Why Not.

A partir de agora, os hóspedes do Savoy Palace, Saccharum, Royal Savoy, NEXT e Calheta Beach passam a contar com postos de carregamento rápido nos parques de estacionamento dos hotéis, com acesso exclusivo e direto através do cartão de quarto. “Esta integração com o sistema de gestão hoteleira assegura uma experiência prática, sem fricções, e alinhada com os valores de inovação e conforto que definem a marca”, refere o grupo hoteleiro.

No caso do Savoy Palace, além dos novos carregadores para hóspedes, mantêm-se em funcionamento os seis postos do parque de estacionamento público, acessíveis a não hóspedes, disponíveis mediante pagamento no local.

Todos os postos funcionam 24h por dia, não requerem reserva prévia e estão equipados com tecnologia de carregamento rápido, oferecendo comodidade e eficiência aos utilizadores.

“Com esta iniciativa, reforçamos a nossa ambição de liderar por uma hospitalidade mais consciente, onde o conforto dos nossos hóspedes caminha lado a lado com a responsabilidade ambiental. Acreditamos que o luxo do futuro passa por oferecer soluções integradas que respeitam o planeta, sem comprometer a excelência da experiência. Este é mais um passo no percurso que temos vindo a traçar: o de um turismo mais sustentável e com propósito,” afirma Roberto Santa Clara, CEO da Savoy Signature.

Complementando esta infraestrutura, a Savoy Signature disponibiliza agora 10 viaturas elétricas para aluguer, localizadas no parque de hóspedes do Savoy Palace, com possibilidade de entrega noutros hotéis da coleção.

Em parceria com a SIXT (com reservas através da receção de cada hotel) e com a Why Not, os hóspedes beneficiam de condições preferenciais, incluindo estacionamento gratuito durante toda a estadia. “Os modelos disponíveis são 100% elétricos e representam uma alternativa prática e ecológica para explorar a ilha, sem abdicar de conforto ou autonomia”, explica o grupo Savoy.

“Estas novas soluções vêm reforçar a estratégia integrada de sustentabilidade da Savoy Signature, que inclui também a melhoria da eficiência energética das unidades, a valorização da economia local e a promoção de boas práticas ambientais entre colaboradores, parceiros e hóspedes. Para a marca, a sustentabilidade não é uma tendência — é um princípio transversal a toda a experiência do hóspede. Com estas medidas, a Savoy Signature reafirma o seu papel como agente ativo na transição para um turismo mais responsável”, remata.