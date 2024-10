Os hotéis The Reserve e Savoy Palace, da coleção Savoy Signature, foram distinguidos nos prestigiados Readers’ Choice Awards 2024, promovidos pelas edições americana e britânica da revista Condé Nast Traveler (CNT).

Repetindo o sucesso do último ano, o Savoy Palace conquistou o segundo lugar da categoria ‘Hotéis Favoritos da Europa - Portugal’, na edição da CNT do Reino Unido, com uma impressionante pontuação de 98.29, informa o grupo em comunicado de imprensa.

Já o The Reserve, o mais recente lançamento da coleção de hotéis madeirense, assegurou a terceira posição na lista ’10 Melhores Hotéis em Portugal’, da edição americana da revista, alcançando 95.8 pontos.

“Estes reconhecimentos destacam os hotéis pela sua excelência no serviço de luxo, refletindo a opinião de centenas de milhares de leitores da Condé Nast Traveler sobre as melhores experiências hoteleiras em todo o mundo”.

“A distinção do Savoy Palace e do The Reserve nos Readers’ Choice Awards 2024 sublinha o compromisso da Savoy Signature em proporcionar experiências de luxo e hospitalidade incomparáveis na Madeira”, realça a missiva, lembrando que “com o legado inigualável de prémios mais antigos e conceituados da indústria do turismo, os Readers’ Choice Awards mantêm-se como um dos símbolos de excelência no setor das viagens e do turismo.