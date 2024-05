É mais um galardão a juntar a tantos outros ao longo destes anos. O Savoy Palace acaba de vencer a categoria Luxury Hotel dos Prémios Líderes do Turismo.

Esta unidade hoteleira da Savoy Signature é a única madeirense a ser distinguida nestes prestigiados prémios do Turismo, uma iniciativa do jornal TNEWS em conjunto com a Nova Westmont Institute of Tourism & Hospitality que elege todos os anos os melhores hotéis do País em diferentes segmentos.

‘Impacto’ foi o tema escolhido para este ano, como forma de reconhecimento da importância de um turismo forte e capaz de gerar impacto significativo, tanto nas comunidades locais, como na economia.

A Conferência & Prémios Líderes do Turismo reúne especialistas e profissionais de vários setores que partilham exemplos inspiradores e estratégias de inovação, diferença e liderança.

As distinções foram anunciadas durante a Conferência & Prémios Líderes do Turismo, que decorreu esta tarde no Jerónimo Martins Grand Auditorium da Nova SBE, no campus da Nova School of Business and Economics, em Carcavelos.