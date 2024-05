rs4e reúne 98 alunos no Porto Santo (com fotos)

O projeto rs4e – road show for entrepreneurship reúne 98 alunos e 18 professores do ensino secundário e profissional da Região, no Porto Santo.

A iniciativa arrancou ontem e continua nesta sexta-feira a promover diversas atividades ligadas ao empreendedorismo.

As atividades do primeiro dia incluíram a participação dos alunos numa atividade denominada ‘Olimpíadas do Empreendedor.

Hoje, terá lugar a apresentação formal de Ideias de Negócios a um júri externo e a uma plateia que, em conjunto, avaliarão o desempenho de cada grupo envolvido.

Estão agendadas 25 apresentações de Ideias de Negócios, selecionadas na 1ª fase eliminatória da competição na qual participaram cerca de 321 grupos.

A entrega de prémios realizar-se-á pelas 13h desta sexta-feira.