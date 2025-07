Na parte final das comemorações dos 200 anos da primeira viagem do veleiro Restauration aos Estados Unidos, a cerimónia institucional decorreu no Centro Comunitário do Funchal, que acolheu os discursos das entidades envolvidas no projeto.

O reitor da Universidade da Madeira, Sílvio Fernandes, foi um dos primeiros a usar da palavra, sublinhando com ênfase a importância do projeto para o reforço da cooperação académica e da valorização histórica da Madeira.

Seguiu-se uma breve intervenção de Paula Cabaço, presidente do Conselho de Administração da APRAM, que destacou a relevância da escala do navio na Madeira, não apenas pelo simbolismo histórico, mas também pelo que representa em termos de posicionamento estratégico da região no contexto das rotas marítimas internacionais.