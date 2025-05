Na Madeira, a remuneração bruta mensal aumentou, no primeiro trimestre deste ano, para uma média de 1.475 euros, valor superior em 7,3% ao valor auferido no período homólogo.

De acordo com a Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), a remuneração regular e a remuneração base registaram igualmente subidas de 4,6% e 4,5%, chegando aos 1.310 e 1.262 euros. respetivamente.

Em termos reais, ajustando para a inflação, medida pela variação do Índice de Preços no Consumidor (IPC) da Região, a DREM observa que a remuneração média total por trabalhador aumentou 3,1%, a remuneração regular cresceu 0,6% e a remuneração base subiu 0,5%, face ao 1.º trimestre do ano passado.

Estes resultados dizem respeito a 106,4 milhares de postos de trabalho, correspondentes a beneficiários da Segurança Social e a subscritores da Caixa Geral de Aposentações de entidades com sede fiscal na Região.

Em termos homólogos, a DREM destaca os aumentos da remuneração total, nas atividades das ‘Indústrias extrativas’ (+15,4%), na ‘Administração Pública e Defesa; Segurança Social Obrigatória’ (+11,8%), nas empresas com 100 a 249 trabalhadores (+10,2%), no setor público (+10,0%), nas empresas do setor não transacionável não mercantil (+9,9%) e nas empresas dos ‘Serviços intensivos de conhecimento’ (+8,7%).

Ainda no primeiro trimestre deste ano, a remuneração bruta total mensal média por trabalhador na Região, ficou 51 euros abaixo da média nacional, que se fixou nos 1.525 euros. A variação homóloga, em termos nominais, no País, foi de 5,3% (1 449 Euros em março de 2024) e, em termos reais, de 2,9%.