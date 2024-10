Quatro ‘néctares’ madeirenses premiados no Mundial de Vinhos Extremos

Quatro vinhos madeirenses foram premiados no com medalhas de ouro no quadro do Mundial de Vinhos Extremos 2024, evento que é organizado pelo Centro de Investigação, Estudos, Proteção, Coordenação e Valorização da Viticultura de Montanha sob o patrocínio da Organização Internacional da Vinha e do Vinho.

Com a ‘Grande Medalha de Ouro’ foram reconhecidos os vinhos ‘Henriques & Henriques Boal 15 anos’, o ‘Justino’s Madeira Single Cask Verdelho 2006’ e o ‘Terrabona 3 Famílias 2021’.

Já a segunda distinção mais prestigiada deste concurso, designada por ‘Medalha de Ouro’, foi entregue ao vinho ‘Henriques & Henriques Malvasia 15 anos’.

Considerado o mais importante concurso enológico mundial reservado aos vinhos produzidos em regiões de montanha ou provenientes de cultivos em terrenos com mais de 30% de declive ou em altitudes superiores a 500 metros, este evento, segundo se menciona do seu sítio na internet, pretende promover e valorizar a produção enológica de terras que se caracterizam pelas dificuldades estruturais, mas também pelos vinhos singulares que têm uma personalidade extraordinária.