Projeção de casa cheia em mais dois dias do Pérola Wine Fest, domingo e segunda-feira no Grand Ballroom do Savoy Palace, entre as 15h00 e as 20h00. Sendo esta já a 8.ª edição, o histórico assim o potencia, adicionado à qualidade do evento, que marca já o calendário de mostra e degustação de vinho na Região.

Bruno Silva, diretor de vendas da Pérola dos Vinhos, a empresa promotora, assegurou ao 88.8 e ao JM que a qualidade está garantida.

