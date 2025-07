A deputada do PS-Madeira à Assembleia da República alertou, hoje, para a necessidade de reforçar o quadro de recursos humanos da RTP-Madeira e de dotar o Centro Regional das condições necessárias para garantir a sua autonomia editorial e de produção.

As preocupações foram manifestadas na sequência de uma reunião mantida esta tarde com Fernando Andrade, do conselho de redação da RTP e da direção executiva do Sindicato dos trabalhadores de Telecomunicações e Comunicação Audiovisual, e Clarisse Santos, responsável do Sindicato dos Meios Audiovisuais.

Um encontro que surgiu na sequência da passagem da continuidade da emissão da RTP-M para Lisboa, situação que tem causado muita apreensão, com Sofia Canha, entretanto, a ficar a saber que já foi retirada a licença do equipamento da continuidade e que o mesmo será desmontado para ser transferido para o continente.

A deputada socialista alertou para o subfinanciamento da estação em todos os serviços, o que, crê, “corresponde a uma agenda do Governo da República que visa a privatização da RTP”, levando a tutela a “tentar asfixiar a empresa, retirando-lhe capacidade financeira”. Como adiantou, o Plano de Ação para a Comunicação Social prevê a retirada de publicidade ao canal público até 2027, o que, para a RTP-M, constitui um ato grave que coloca em causa não só a sustentabilidade financeira, mas sobretudo o direito de as empresas regionais publicitarem os seus produtos e serviços e o direito dos consumidores e cidadãos estarem informados sobre os produtos regionais.

Na reunião, Sofia Canha foi posta a par da apreensão sentida e transmitida por muitos trabalhadores da RTP-M, que não são consultados sobre as mudanças na empresa, sobre o seu futuro, nem sobre a gestão de recursos humanos e das agendas. Como referiu, o mesmo acontece em relação aos representantes sindicais, que não são chamados a discutir e a negociar.

A externalização da produção de programas foi outro assunto em discussão, com os sindicalistas a anteverem a redução da capacidade de produção própria ao serem retirados recursos humanos.

“O PS não abdica de vir em defesa da RTP enquanto empresa pública, que presta um serviço público inestimável, bem como da autonomia do Centro Regional da Madeira”, assegura a deputada, repudiando qualquer tentativa de diminuir a capacidade de produção por via da redução irracional de recursos humanos e de financiamento público. “A boa gestão da empresa não pode comprometer a sua autonomia ou a falta de respeito pelos direitos dos trabalhadores e dos seus representantes”, alertou.