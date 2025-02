O valor total de pagamentos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) subiu para 6.732 milhões de euros até quarta-feira, o equivalente a 30% da dotação, foi anunciado.

Só na última semana, os beneficiários receberam mais 109 milhões de euros.

De acordo com o último relatório de monitorização, com os maiores valores recebidos estão as empresas (2.346 milhões de euros) e as entidades públicas (1.539 milhões de euros).

Seguem-se as autarquias e áreas metropolitanas (829 milhões de euros), as empresas públicas (695 milhões de euros), as escolas (499 milhões de euros), as instituições de ensino superior (256 milhões de euros) e as famílias (217 milhões de euros).

No fundo da tabela estão as instituições da economia solidária e social (191 milhões de euros) e as instituições do sistema científico e tecnológico (161 milhões de euros).

Por sua vez, as aprovações de projetos estão em 21.021 milhões de euros, acima dos 20.958 milhões de euros reportados no boletim anterior.

O montante das aprovações de projetos corresponde agora a 95% da dotação e do valor contratado.

Destacam-se as empresas (5.956 milhões de euros), as entidades públicas (4.927 milhões de euros) e as autarquias e áreas metropolitanas (4.043 milhões de euros).

Evidenciam-se ainda as empresas públicas (2.885 milhões de euros) e as escolas (1.027 milhões de euros).

Depois surgem as instituições de ensino superior (804 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (578 milhões de euros), as instituições do sistema científico e tecnológico (544 milhões de euros) e, por último, as famílias (257 milhões de euros).

Até à passada quarta-feira, o PRR recebeu 354.302 candidaturas, sendo que 271.201 foram analisadas.

Já as candidaturas aprovadas ascenderam a 217.473, mais 541.

Dos 463 marcos e metas acordados com Bruxelas, Portugal cumpriu 147, enquanto 30 estão em avaliação e 13 em fase de apresentação à Comissão Europeia.

Portugal recebeu da União Europeia (UE) 51% do PRR nacional, ou seja, 11.396 milhões de euros.

O PRR, que tem um período de execução até 2026, pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.

Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.