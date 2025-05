A produção de ovos na Região Autónoma da Madeira aumentou 3,1% no 1.º trimestre de 2025 face ao período homólogo, totalizando cerca de 7,3 milhões de unidades, segundo dados divulgados pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), esta manhã.

No entanto, os restantes setores de produção animal e pesca registaram quebras significativas.

O abate de frango sofreu uma redução acentuada de 15,9% em comparação com os primeiros três meses de 2024, com um total de 774,1 toneladas. Também o gado abatido diminuiu ligeiramente, atingindo as 166,5 toneladas, o que representa uma descida de 1,1%, de acordo com dados do Centro de Abate da Região Autónoma da Madeira (CARAM).

Já na pesca, a quantidade de pescado descarregado caiu 31,7%, totalizando 570,1 toneladas, enquanto as receitas de primeira venda desceram 33,4%, fixando-se nos 3,0 milhões de euros.

As espécies mais representativas sofreram quebras acentuadas. As capturas de atum e similares recuaram 94,8% (7,8 toneladas), enquanto o peixe-espada preto registou uma redução de 15,5%. Em termos de valor, o impacto foi igualmente expressivo: menos 90,3% no caso do atum (110,8 mil euros) e menos 15,8% no do peixe-espada preto. Ainda assim, esta última espécie manteve-se como a mais relevante, representando 92,5% do total de pescado descarregado e 86,2% da receita obtida.

As autoridades apontam como uma das razões para a escassez de cavala e chicharro a cessação temporária de 90 dias da atividade de cerco dirigida a pequenos pelágicos, medida imposta pela Portaria n.º 157/2025 de 5 de março, para proteger o período reprodutivo das espécies-alvo e garantir a sustentabilidade futura.

O preço médio do pescado na primeira venda recuou ligeiramente para 5,38€/kg (face aos 5,50€ em 2024). No entanto, o preço médio do atum e espécies similares quase duplicou, passando de 7,56€ para 14,25€/kg. Já o peixe-espada preto manteve-se estável nos 5,02€/kg.