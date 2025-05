A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, considera que a recente subida do euro em relação ao dólar é uma consequência das políticas erráticas do Presidente dos EUA, Donald Trump, e uma “oportunidade” para a Europa.

“É impressionante constatar que, num período de incerteza em que normalmente deveríamos ter visto o dólar valorizar-se significativamente, aconteceu o contrário: o euro valorizou-se em relação ao dólar”, afirmou Lagarde ao diário francês La Tribune Dimanche, em entrevista publicada hoje, e citada pela agência Bloomberg.

“É contraintuitivo, mas justifica-se pela incerteza e pela perda de confiança nas políticas dos Estados Unidos em certos segmentos dos mercados financeiros”, acrescentou.

“Mais do que uma ameaça, é uma oportunidade”, afirmou a economista francesa numa entrevista anterior, publicada no sábado. “Os líderes devem acelerar o processo de aprofundamento da União Europeia”, defendeu.

“Numa altura em que vemos o Estado de direito, o sistema judicial e as regras comerciais serem postos em causa nos Estados Unidos, onde a incerteza é permanente e se renova diariamente, a Europa é justamente vista como um espaço económico e político estável, com uma moeda sólida e um banco central independente”, sustentou.

Lagarde destacou, por outro lado, a importância do euro digital e do mercado único de capitais, afirmando que um e outro são fortemente apoiados na Europa. “Há uma onda mais poderosa do que tudo o que vi em seis anos de mandato”, em ambos os domínios, descreveu.

“Precisamos também de harmonizar a supervisão, como conseguimos fazer no setor bancário”, acrescentou.