Os preços mundiais do café voltaram a atingir máximos históricos em fevereiro, depois de terem subido 14,3% em relação a janeiro, informou hoje a Organização Mundial do Café (OIC).

O índice composto de preços do café da OIC (ICO, International Coffee Organization) atingiu em média 354,32 centavos de dólar (326,7 centavos de euro) por libra produzida (equivalente a cerca de 453 gramas), o nível mais alto desde março de 1977 e 94,6% superior ao de fevereiro de 2024.

A OIC, sediada em Londres, salientou que, em meados de fevereiro, o índice sofreu uma contração devido à possibilidade de alguns operadores terem liquidado os seus investimentos devido aos custos operacionais mais elevados, depois de as condições dos contratos de futuros do café arábica com vencimento em março de 2027 terem sido mais rigorosas.

A menor confiança dos consumidores em dois mercados-chave, Estados Unidos e União Europeia, também pode ter desempenhado um papel, de acordo com inquéritos recentes.

A organização apontou outros fatores, como as dificuldades de liquidez e a necessidade de mais créditos comerciais no setor, bem como o aumento da incerteza do mercado na sequência do anúncio pelos EUA de tarifas mais elevadas.

Por outro lado, as estimativas preliminares “positivas” da colheita de 2024-2025 do Vietname aliviaram algumas das preocupações com a falta de oferta e esperam-se boas condições meteorológicas com o fenómeno La Niña, que pode reduzir a pressão sobre os preços, segundo um comunicado.

Em relação a janeiro, o café suave colombiano subiu 16,7 para 410,64 cêntimos por libra (378,71 cêntimos) e os outros suaves subiram 15,5% para 409,48 cêntimos (377,65 cêntimos).

Os Robustas subiram 7,2% para 263,08 centavos de dólar por libra-peso (242,6 centavos) e o café natural do Brasil subiu 18,3% para 401,1 centavos (369,82 centavos).

Em janeiro, as exportações mundiais de café verde em grão totalizaram 9,72 milhões de sacas, menos 14,2% do que no mesmo mês de 2023.

A OIC observou que as vendas de café natural brasileiro caíram 1% para 3,55 milhões de sacas e as de robustas caíram 27,5% para 3,7 milhões de sacas.

As exportações de café suave colombiano aumentaram 1,3% para 1,01 milhão de sacas, enquanto as exportações de outros suaves caíram 11% para 1,46 milhão de sacas.

Por região, as exportações da América do Sul caíram 4,2% em janeiro (5,18 milhões de sacas), as da Ásia e Oceania caíram 31,9% (3,44 milhões), as da África aumentaram 7,1% (1,1 milhão) e as do México e América Central caíram 7,1% (1,1 milhão).