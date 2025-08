O preço das casas na Região aumentou 13,6% em julho face ao mesmo mês de 2024, atingindo os 3.466 euros por metro quadrado (€/m²), segundo o índice de preços do idealista. A Madeira foi a terceira região do país com maior subida anual, atrás dos Açores (19,7%) e do Alentejo (15,5%).

Entre os concelhos madeirenses, Santa Cruz liderou as subidas (+29,2%), seguida de Porto Santo (+23,4%) e Santana (+8,6%). No Funchal, os preços aumentaram também 8,6%, fixando-se nos 3.679 €/m², tornando-o o município mais caro da região.

Na classificação nacional, o Funchal surge como a terceira capital mais cara do país, atrás de Lisboa (5.829 €/m²) e Porto (3.804 €/m²). Já a ilha de Porto Santo registou uma forte valorização, com o preço do metro quadrado a alcançar os 2.882 euros.

A nível nacional, o preço médio da habitação subiu 8,5% no último ano, fixando-se nos 2.926 €/m².