O ‘Bella’ atracou ao princípio da tarde, no porto do Funchal, acompanhando o ‘Victoria Del Mar’ que, entretanto, já saiu.

O ‘Bella’ é o último megaiate deste mês de maio.

Nos primeiros 5 meses deste ano, fizeram escala nos portos da Madeira – Funchal, Caniçal e Porto Santo - 34 megaiates , 28 deles no porto do Funchal, o que significa um crescimento de quase 42%, relativamente aos mesmos meses de 2023.

Abril foi o mês com maior concentração de megaiates, um total de 22, dos quais 17 no porto do Funchal.

São viagens de reposicionamento das Caraíbas ou dos Estados Unidos para o Mediterrâneo. Em outubro e novembro, o movimento é feito ao contrário, da Europa para os EUA e Caraíbas.

O ‘Bella’ veio de Saint George, fica 172 horas na Madeira, saindo às 16h59 da próxima terça-feira, com destino a Gibraltar. Viaja com 2 passageiros e 13 tripulantes.

O ‘Victoria del Mar’ que saiu há pouco do porto do Funchal, veio de Fort Lauderdale, com 10 tripulantes e vai neste momento, a caminho de Gibraltar.