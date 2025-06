Os Portos da Madeira estiveram presentes na 66.ª Assembleia Geral da MedCruise, que decorreu esta semana em Cartagena, Espanha.

Reunindo delegados de mais de 20 companhias de cruzeiro, outras tantas empresas associadas, e perto de meia centena de portos associados o encontro, é um importante momento de debate e reflexão da indústria dos cruzeiros, e uma oportunidade para reforçar laços comerciais e de cooperação entre companhias, agentes de navegação e autoridades portuárias.

Em Cartagena, onde a Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM, SA) esteve representada pela diretora comercial, Patrícia Bairrada, os delegados abordaram o impacto social e económico do setor nas comunidades, debruçando-se sobre os desafios ambientais, de sustentabilidade e de inovação que tem pela frente.

Das diversas conferências que decorreram durante a semana, destaque para a crescente importância das pernoitas nos itinerários das principais companhias, tanto do ponto de vista comercial como no envolvimento com as comunidades e aprofundamento do diálogo entre os turistas de cruzeiro e as cidades.

“A Madeira tem acompanhado esta tendência, liderando mesmo se compararmos com portos da nossa dimensão”, explicou Patrícia Bairrada, apontando o crescimento das ‘overnights’ no Funchal e Porto Santo, que subiram de 71 escalas em 2023 para 88 escalas em 2024.

“Esta Assembleia Geral foi mais uma oportunidade para promovermos, junto das companhias, a atratividade do nosso destino e as suas características que potenciam e convidam a uma escala mais prolongada”, acrescentou, exemplificando com a proximidade entre o porto e o centro da cidade, a oferta gastronómica e cultural, o calendário de eventos e o clima.

“É uma forma que os turistas de cruzeiro têm para realmente conhecer a cidade, e todos ganham com esta experiência”, diz, sublinhando que o aumento das pernoitas está enquadrado nos objetivos da Secretaria Regional da Economia para o setor dos cruzeiros.

O secretário da Economia, José Manuel Rodrigues, enalteceu o facto de, no último ano, o Porto do Funchal ter ultrapassado um milhão de pessoas em trânsito, com um impacto na economia regional de 61 milhões de euros.

As novas soluções tecnológicas que a inteligência artificial apresenta, e as ferramentas que possibilita aos diferentes agentes da indústria estiveram também em debate durante a semana em que se falou muito de sustentabilidade, descarbonização e digitalização. Preocupações partilhadas pela APRAM, que tem dado passos concretos nestas áreas através de projetos como o Green Ports Madeira, DUAL e Shift2DC.

A MedCruise é a associação que reúne os portos do Mediterrâneo e do Atlântico próximo, com o objetivo de promover a indústria dos cruzeiros e a cooperação entre os seus associados. Engloba neste momento 159 portos, de três continentes e 22 países, representando em 2024, 35,9 milhões de passageiros e 15,8 mil escalas.