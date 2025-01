O AIDAblu regressou esta manhã, ao Porto do Funchal, onde está acostado no cais norte e onde vai permanecer até amanhã, tendo partida prevista para as 18h00.

Nesta viagem, iniciada em Grã-Canária a 12 de janeiro e terminando no próximo dia 19 no mesmo porto, o navio traz a bordo, 2 226 passageiros e 637 tripulantes.

O AIDAblu é mais um navio posicionado nesta área atlântica, estando a realizar cruzeiros entre a Madeira e as ilhas Canárias, incluindo algumas vezes, escalas em Agadir, Marrocos.