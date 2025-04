Hoje é dia de ‘casa cheia’ no Porto do Funchal. Com a atracagem de três navios de cruzeiro, chegam à Madeira 6.200 pessoas.

Pelas 07h00, aportou na baía funchalense o ‘Explorer’, com 2.472 pessoas a bordo, nomeadamente 1.701 passageiros e 771 tripulantes. Este navio, que está a realizar um cruzeiro de 16 dias, parte pelas 17h00, em direção ao porto de Cadiz.

Já pelas 09h00, vindo de Santa Cruz de Tenerife, chegou o ‘Nieuw Statendam’, com 2.623 passageiros e 963 tripulantes, no âmbito de uma viagem de 28 dias com saída da Florida, nos Estados Unidos, e término em Dover, Inglaterra.

À tarde, pelas 19h00, proveniente de Santa Cruz de Tenerife atracará o ‘National Geographic Orion’, naquela que é a sua estreia na Madeira. O navio chega com 131 pessoas a bordo, das quais 69 passageiros e 68 tripulantes, e permanece na Região por 26 horas, partindo amanhã, pelas 21h00, em direção aos Açores.

Além destes, o ‘Le Boréal’, que chegou na tarde de domingo, continua no porto até ao final da tarde (18h00), hora em que segue viagem para Lagos.