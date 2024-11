Neste fim de semana alargado, o Porto do Funchal recebe 5 navios de cruzeiro que movimentam 17.045 pessoas, das quais 11.351 são passageiros e os restantes tripulantes.

O primeiro destes cinco navios, o MSC Virtuosa chegou esta manhã cedo, com 5 191 passageiros e 1 716 tripulantes.

Veio de Marrocos e fica 11 horas no Porto do Funchal. Parte às 17h00, com destino às Canárias.

O navio está a fazer um cruzeiro de 14 noites que começou no passado dia 25 de outubro, em Southampton, com escalas em Lisboa, Cadiz, Casablanca, agora, no Funchal, seguindo-se Tenerife, Grã-Canária, Lanzarote, Vigo e novamente, Southampton, onde acaba a viagem no dia 08 de novembro.

No sábado, vem o Mein Schiff 3 para uma escala de 12 horas. A bordo, traz 2. 323 passageiros e 889 tripulantes.

O navio está em viagem transatlântica de 35 noites, iniciada em Bremerhaven a 27 de outubro, com escalas no Porto do Funchal, seguindo-se St. Kitts, nas Caraíbas, Ilhas Virgens Britânicas, República Dominicana, St. Maarten, Antígua, Guadeloupe, Martinica, Barbadas, Grã-Canária e Bremerhaven, final deste cruzeiro que termina a 01 de dezembro.

O terceiro navio é o Aurora também em viagem transatlântica de 24 noites pelas Caraíbas, com 1 788 passageiros e 781 tripulantes, a bordo.

O navio fica 11 horas na Madeira e às 17h30, prossegue a viagem para Philipsburg.

Este cruzeiro começou em Southampton a 29 de outubro, com escalas agora no Funchal, a seguir Philipsburg, em St. Maarten, depois Guadaloupe, St. Vicent, St. Vicent and the Grenadines, St. Lucia, Bridgetown, Ponta Delgada e regresso ao porto de origem, onde acaba a viagem a 22 de novembro.

O domingo é marcado pela estreia do Disney Treasure o novo navio da Disney que faz uma escala técnica, no âmbito da viagem transatlântica que leva a Nassau. A bordo, seguem 1 020 passageiros, convidados da companhia, e 1667 tripulantes. Deixa a Madeira na madrugada de segunda-feira.

A primeira viagem do Disney Treasure está marcada para 21 de dezembro, num itinerário de 07 noites pelas Caraíbas, saindo de Port Canaveral, na Flórida.

O quinto navio deste fim de semana alargado é o Bolette que chega na manhã de domingo, com 1 029 passageiros e 641 tripulantes.

Fica 10 horas na Madeira e sai às 18h00, com destino ao sul de Espanha, no âmbito do cruzeiro de 14 noites, iniciado em Liverpool, a 27 de outubro, com escalas na Praia da Vitória, Ponta Delgada, Funchal, Cadiz, Lisboa, Porto e Liverpool, onde acaba a viagem a 10 de novembro.