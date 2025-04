No Porto do Funchal estão hoje os navios ‘Star Pride’ que chegou ao início da tarde de ontem, ao cais norte, o ‘Marella Explorer’ que faz hoje a última presença semanal desta temporada na Madeira e o ‘AIDAprima’ que faz a segunda escala no Funchal, no âmbito do cruzeiro de 60 noites do Dubai a Hamburgo que prevê ainda mais uma escala neste porto a 29 deste mês.

Os três navios estão a movimentar 8.416 pessoas, sendo 6.486 passageiros.

O ‘AIDAprima’ viaja com 4.206 passageiros e 964 tripulantes, o ‘Marella Explorer’ traz 2.032 passageiros e 770 tripulantes e o ‘Star Pride’ que parte por volta das 13h00, 248 passageiros e 196 tripulantes.

O ‘Marella Explorer’ deixa a Madeira às 16h45, totalizando 18 escalas desde dezembro do ano passado no Porto do Funchal. O navio da AIDA parte esta noite às 23h00 para Tenerife.

Esta tarde, vindo de La Palma, acosta no Porto do Funchal o ‘Sea Cloud Spirit’ que está a fazer um cruzeiro pelas ilhas atlânticas da Madeira e Canárias que se iniciou em Miami. O navio traz 87 passageiros e 86 tripulantes, fica 32 horas na Madeira e parte às 23h45 para Lanzarote.

Esta noite, pelas 23h30, chega de Las Palmas, o ‘Mein Schiff 7’ que traz 3.083 passageiros e 1.028 tripulantes e faz duas pernoitas na Madeira. Parte quarta-feira, pelas 14h00.

Na ilha de Porto Santo, proveniente de Sevilha, pelas 14h00, chega o ‘Hanseatic Spirit’, com 187 passageiros e 164 tripulantes, para uma escala de 5 horas. Esta noite, o navio deverá atracar no Porto do Funchal.