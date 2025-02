O portal do e-fatura continua hoje com dificuldades técnicas para validar as faturas do IRS, sendo que hoje termina o prazo de validação.

O acesso ao portal e-fatura esteve na segunda-feira indisponível durante vários períodos, um dia antes do final do prazo para os contribuintes validarem as faturas para efeitos de IRS.

“Por motivos de ordem técnica não nos é possível responder ao seu pedido. Por favor, tente mais tarde” foi a mensagem que muitos contribuintes foram recebendo ao longo do dia de segunda-feira e que hoje se mantém quando há tentativa de aceder ao e-fatura, no Portal das Finanças, segundo relatos feitos à Lusa.

A Lusa questionou o Ministério das Finanças na segunda-feira sobre o motivo destas dificuldades de ordem técnica, mas ainda não obteve resposta.

Hoje termina o prazo para os contribuintes validarem as faturas de despesas efetuadas ao longo de 2024 e que são relevantes para o apuramento das deduções ao IRS.

O prazo para a validação termina hoje, sendo esta ‘tarefa’ relevante, sobretudo, para os casos em que as faturas ficam pendentes (porque o contribuinte passa recibos verdes ou porque, por exemplo, quem emite a fatura tem mais do que um registo de atividade – CAE) ou quando houve falhas na comunicação da fatura ao Portal das Finanças pelos emitentes.