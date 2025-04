O PLAZA Madeira, centro comercial gerido pela Multi Portugal, preparou uma programação especial de Páscoa, pensado especialmente para as famílias, em particular para os mais pequenos.

A animação, a cargo de Natália Bonito, autora do projeto Jardim Maju, apresenta o espetáculo intitulado ‘Piu, Shiu! O segredo do pintainho’, que conta uma história passada no bosque encantado ‘PLAZA’, onde a primavera é celebrada com cores, alegria e uma grande festa.

A participação nestas atividades infantis de Páscoa é gratuita, mas a caça aos ovos está sujeita a inscrição prévia devido aos lugares limitados. As inscrições podem ser feitas até dia 18 de abril no Balcão de Informações do PLAZA Madeira ou na loja Flow do centro comercial.

As atividades, de participação gratuita, começam às 16h00 e decorrem no piso 1.