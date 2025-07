O Pestana Plaza Mayor Madrid, o Pestana CR7 Gran Vía Madrid e o Pestana Arena Barcelona juntam-se agora aos hotéis e Pousadas de Portugal já distinguidos pelo seu compromisso com a sustentabilidade.

O Pestana Hotel Group acaba de alcançar um novo marco na sua estratégia de sustentabilidade com a atribuição, pela primeira vez, do selo Green Key a três hotéis em Espanha — o Pestana Plaza Mayor Madrid, o Pestana CR7 Gran Vía Madrid e o Pestana Arena Barcelona — numa extensão natural do compromisso ambiental do Grupo, que este ano renovou também a distinção em todas as unidades Pestana e Pousadas de Portugal.

Desenvolvido pela Foundation for Environmental Education (FEE) e coordenado em Portugal pela ABAAE – Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação, o Green Key é um dos rótulos ecológicos mais prestigiados do setor da hotelaria a nível mundial, distinguindo atualmente mais de 7.900 unidades em 80 países. A certificação reconhece o compromisso ambiental das unidades hoteleiras e a adoção de boas práticas de sustentabilidade, avaliadas através de auditorias presenciais e independentes, em áreas como a eficiência energética e hídrica, a gestão responsável de resíduos e a valorização de produtos locais e ecológicos.

“Este reconhecimento é um reflexo da nossa atuação contínua e responsável em matéria de sustentabilidade, com medidas concretas e transversais implementadas em todas as geografias onde operamos. Em Espanha, tal como em Portugal, a sustentabilidade está integrada na operação diária dos nossos hotéis. A distinção Green Key reforça o nosso compromisso com um turismo mais consciente e sustentável”, sublinha Luís Castanheira Lopes, administrador do Pestana Hotel Group, em nota de imprensa.

No âmbito do seu compromisso com a sustentabilidade, as três unidades agora distinguidas em Espanha contam com um conjunto de medidas estruturais que refletem uma gestão ambiental responsável. Entre as boas práticas adotadas, destacam-se a redução significativa do consumo de energia e água, uma abordagem eficiente à gestão de resíduos e a aposta na utilização de produtos locais e ecológicos, promovendo a economia circular e a minimização da pegada ambiental.

Em Portugal, todas as unidades Pestana e Pousadas de Portugal renovaram este ano a distinção Green Key, reafirmando o compromisso contínuo com a sustentabilidade. Este percurso integra-se no programa ambiental do Grupo – PLANET GUEST, criado em 2009 sob o lema ‘Somos apenas hóspedes do planeta’, que orienta as suas práticas de responsabilidade ambiental, ação social e ética corporativa.

Com estas novas distinções, o Pestana Hotel Group reforça a sua posição enquanto referência de turismo sustentável, promovendo práticas que valorizam o ambiente e as comunidades locais.