O Pestana Blue Alvor Beach, a mais recente aposta do Pestana Hotel Group no Algarve, abriu portas, após duas fases de renovação e um investimento de 10 milhões de euros, anunciou hoje, em comunicado, o grupo Pestana.

A decoração, inspirada no mar e nos elementos marinhos, foi desenvolvida pelo arquiteto de interiores Jaime Morais, sendo este um hotel especialmente dedicado para férias em família.

Com um exclusivo acesso direto à praia, o hotel oferece a comodidade do conceito ‘tudo incluído’, que contempla estadia completa com alojamento e todas as refeições. Tem três restaurantes, dois bares e quatro piscinas.

Inclui ainda atividades desde o acesso a piscinas (para crianças e adultos), campo de padel e multiusos e animação diária que contará com iniciativas lúdicas durante o dia e espetáculos temáticos à noite. As crianças dos 4 aos 12 anos terão atividades desenhadas à sua medida no Kids Club.

Tem acesso direto à Praia dos Três Irmãos e goza de atrativas vistas.