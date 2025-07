No primeiro semestre do ano, registou-se um aumento homólogo nas quantidades capturadas de pescado (+8,3%), num total de 2.217,1 toneladas capturadas.

Consequentemente, o valor de primeira venda apurado aumentou em 0,7%, fixando-se nos 10,5 milhões de euros.

Por espécie, face aos primeiros seis meses de 2024, a quantidade capturada de atum e similares aumentou 86,7% e o valor de primeira venda 44,7%. A captura de peixe-espada preto diminuiu em quantidade (-11,1%) e em valor de primeira venda (-11,9%), porém, apesar da quebra, esta continuou a ser a espécie mais abundante no 1.º semestre de 2025, representando 54,9% do total, seguida do atum e similares com 42,3%.

Produção em aquicultura baixou 0,7%

De acordo com a informação recolhida pela DREM junto das empresas de produção de aquicultura na Região, no 1.º semestre de 2025, foram produzidas 686,3 toneladas de dourada, -0,7% que no período homólogo. Por sua vez, as vendas somaram 4,4 milhões de euros, crescendo 1,0% em relação ao mesmo semestre de 2024.

Por mercados, observa-se que 85,8% do valor de vendas diz respeito ao mercado nacional (Continente e Açores) e apenas 14,0% ao mercado regional.

No 2.º trimestre de 2025, a variação na quantidade produzida e no valor das vendas foi de +34,9% e +42,7%, respetivamente.