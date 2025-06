A participação da Madeira apresentado na edição deste ano da Better Travel Lisbon Travel Market (BTL) recebeu o prémio Stand Nacional atribuído pela organização do evento. A distinção foi anunciada esta tarde, no âmbito da iniciativa Prémios BTL 2025, um evento que decorre na FIL e que serve ainda para apresentar as novidades da edição de 2026, que decorrerá de 25 de fevereiro a 1 de março.

Sobre a distinção agora recebida na BTL 2025, o secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura e Presidente da Associação de Promoção da Madeira (AP-M), Eduardo Jesus, destaca que a presença da Região neste evento tem sido, ano após ano, marcada pela inovação, criatividade e pela vontade constante de “romper com o convencional”.

Referindo-se à participação da Madeira naquela que continua a ser a maior feira nacional do setor turístico, Eduardo Jesus sublinha que o stand regional é uma montra estratégica da identidade e oferta do destino: “A presença da Madeira na BTL é essencial para afirmar a nossa posição no mercado nacional e reforçar a ligação com os nossos parceiros, operadores e visitantes”.

O governante reforça ainda que a atenção dedicada à participação neste certame é refletida na constante aposta em conceitos diferenciadores e experiências imersivas que revelam a autenticidade e exclusividade da Região. “Temos procurado, ano após ano, surpreender e elevar a fasquia. O stand da Madeira tem sido sistematicamente reconhecido e premiado, fruto do esforço em criar ambientes que despertam os sentidos e envolvem o público — profissional ou generalista — num convite genuíno à descoberta do arquipélago.”

Esta não é a primeira vez que a participação da Região na BTL é premiada. Em 2016, recebeu o galardão de melhor stand profissional e em 2019 o de melhor stand público. Já em 2022, o stand da Madeira apresentado na edição desse ano da então designada Bolsa de Turismo de Lisboa recebeu o prémio Criatividade.

Refira-se ainda que o stand da Madeira na BTL 2025 foi criado sob o mote ‘Madeira. É tudo o que apetece’. O espaço destacou-se pela inovação, sustentabilidade e uma abordagem imersiva que encantou cerca de 80.000 visitantes. O stand de 500m² recriou a essência da Madeira e do Porto Santo, e distinguiu-se quer pela sua estética minimalista e utilização de tecnologia quer pela incomparável hospitalidade madeirense. O projeto criativo foi da responsabilidade da Fuel, a construção esteve a cargo da Shape e a animação da 4affection.

Durante os cinco dias de feira ali houve: quatro ativações de marca (duas imersivas), mais de 10.000 degustações, a vegetação natural e areia do Porto Santo reaproveitadas, promovidos nove workshops, nove eventos em cartaz, realizados dois concertos, 17 animações e 13 get-togethers. Foram ainda sorteadas 6 viagens. “A autenticidade do destino esteve sempre presente – e foi sentida por todos”, acrescenta Eduardo Jesus.

A 35.ª edição da BTL – Better Tourism Lisbon Travel Market encerrou com números históricos, consolidando-se como o maior e mais importante evento de turismo realizado em Portugal. Este ano, a feira contou com 1.500 expositores, ocupando uma área total de 50.000 m², e apresentou um programa diversificado com mais de 600 eventos paralelos (side events). O evento destacou-se ainda pela forte presença internacional, com mais de 100 destinos representados.