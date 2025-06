Assinada por Nélio Rodrigues, chef do espaço desde 2013, a proposta gastronómica combina tradição e criatividade, numa homenagem às receitas que, ao longo dos anos, conquistaram gerações de clientes – um momento festivo e uma rara oportunidade para saborear novamente as especialidades que marcaram o imaginário do Onda Azul ao longo das últimas décadas.

Para assinalar os 36 anos de história e sabor, o restaurante Onda Azul, no hotel Calheta Beach, convida a uma celebração especial no dia 1 de julho, ao almoço e ao jantar, com um menu comemorativo, que recupera alguns dos pratos mais emblemáticos do seu percurso.

Inspirado na riqueza da gastronomia local, o menu que assinala este aniversário presta tributo aos sabores da costa madeirense com uma seleção especial de pratos para cada etapa da refeição. Nas entradas, destacam-se a salada de salmão fumado, a bruschetta em bolo do caco e o camarão em vinho Madeira. A sopa de peixe, clássica da casa, marca presença como opção quente. Nos pratos principais, destacam-se o rolo de espada com cebolada, o espeto de camarão, lulas e espada, e as lulas salteadas com batata cozida. Para quem prefere carne, há perna de frango recheada com alheira e bife à pimenta.

Para terminar, o restaurante oferece a sobremesa como mimo especial aos clientes nesta data, com sugestões como tiramisu de broa de mel e vinho Madeira, tarte de maçã com gelado de baunilha, mousse de maracujá ou o fondant de chocolate com gelado de pistácio.

Esta celebração decorre num ambiente descontraído e acolhedor, com vista privilegiada para a marina e a promenade da Calheta, e contará também com música ao vivo pelo duo Carlota e Francisco, entre as 19h30 e as 21h30 — um toque especial para elevar ainda mais a noite de aniversário à beira-mar.

Foi a 1 de julho de 1989 que o Onda Azul, situado em plena frente-mar da praia da Calheta, abriu portas pela primeira vez.