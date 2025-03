Os novos pratos são da autoria do chef Nélio Rodrigues, em coautoria com o chef corporativo da Savoy Signature, Celestino Grave, e destacam-se pela sua “criatividade e respeito pelos sabores genuínos da Região”.

O restaurante Onda Azul, no hotel Calheta Beach, renova a sua carta com novas propostas gastronómicas que exaltam os sabores do mar e os produtos locais, proporcionando uma experiência sensorial única aos seus clientes. “A aposta na frescura e qualidade dos ingredientes resulta em pratos que celebram a riqueza do oceano Atlântico, agora confecionados numa cozinha aberta ao público, onde os comensais podem testemunhar a arte culinária ao vivo”, refere uma nota de divulgação da Savoy Signature.

Entre as novidades do menu, o grupo salienta as opções de peixe e marisco, que prometem “conquistar os apreciadores da boa gastronomia”. “A espetada de camarão e vitela na pedra e em pau de louro combina a suavidade do marisco com a suculência da carne, criando uma harmonia perfeita de sabores”, refere, sendo que outra sugestão “imperdível” é o espeto de polvo na pedra e em pau de louro com molho de pimentos fumados e batata assada, um prato que “realça a essência dos ingredientes frescos e a tradição gastronómica madeirense”.

Para os amantes de bacalhau, a nova carta inclui também bacalhau confitado com molho pili pili, legumes do dia e grão-de-bico, uma interpretação criativa de um clássico da cozinha portuguesa, onde os sabores se complementam de forma equilibrada. Já a grelhada de peixe do dia com marisco proporciona uma degustação variada dos melhores produtos do mar, com um toque de frescura e autenticidade.

Além das novas criações gastronómicas, o restaurante Onda Azul conta agora com uma cozinha aberta, permitindo que os clientes acompanhem de perto o talento e a dedicação dos chefs durante a confeção dos pratos. “Esta novidade soma-se às melhorias implementadas ao longo do último ano, tornando o restaurante ainda mais moderno, acolhedor e atrativo, não apenas pelos sabores que oferece, mas também pela experiência envolvente que proporciona”, nota ainda.

Numa localização com vista para a Marina da Calheta e uma oferta gastronómica que homenageia o mar, o Onda Azul reforça-se como “um destino gastronómico imperdível na Calheta, proporcionando momentos inesquecíveis à mesa, onde tradição e inovação se encontram”, conclui.