Segundo um estudo do idealista, o ‘stock’ de casas disponíveis para arrendamento subiu 55% no quarto trimestre de 2023. Em contrapartida, no contexto regional, há a destacar uma diminuição da oferta na ordem dos 8% no Funchal e de 2% em toda a Região.

A nível nacional, apesar do atual aumento na oferta, “os preços continuam elevados e fora do alcance da maioria dos portugueses”, entende Ruben Marques, porta-voz do idealista.

Por outro lado, Bragança, foi a cidade onde mais diminuiu a oferta (-16%), seguida por Ponta Delgada (-13%), Funchal (-8%) e Faro (-1%), sendo as únicas cidades analisadas onde o “stock” desceu.

O Porto liderou o aumento na oferta de casas para arrendar nos últimos doze meses, com um crescimento de 82%. Seguiram-se os distritos de Braga (80%), Viseu (63%), Leiria (61%), Lisboa (56%), Castelo Branco (51%) e Viana do Castelo (50%). Com aumentos inferiores a 50%, estão Aveiro (47%), Coimbra (38%), Setúbal (37%), Faro (37%), Santarém (31%) e Évora (26%).