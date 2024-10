O gabinete do representante da República para a Madeira vai receber um milhão de euros em 2025, em transferências do Orçamento do Estado.

De acordo com a proposta apresentada hoje, o gabinete de Ireneu Barreto vai receber, no próximo ano, 1.074.158 euros.

Já a quantia para o gabinete do representante da República para os Açores é de 1.545.853 euros.