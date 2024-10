Os Açores vão receber mais 39,5 milhões de euros do que a Madeira, em transferências do Orçamento do Estado para 2025.

De acordo com a proposta hoje entregue na Assembleia da República, os Açores recebem 319.276.809 euros, sendo 205.985.038 euros (transferências orçamentais) e 113.291.771 euros (fundo de coesão).

Já as transferências para a Madeira, no valor de 279,8 milhões de euros, são divididas entre os 199.826.396 euros, das transferências orçamentais, e os 79.930.558 euros, em verbas do fundo coesão.

Os Açores recebem mais nas duas rubricas face à Madeira. Em transferências diretas, são mais 6,2 milhões de euros e, ao abrigo do fundo de coesão, mais 33,4 milhões de euros.