A cedência da concessão da parte seca da renovada marina do Funchal deverá acontecer em meados de maio, dentro de cerca de 15 dias. A parte comercial já deverá estar pronta a entregar por essa altura, acredita a APRAM, e a faltar ficará apenas o novo posto da GNR.

Isso mesmo foi transmitido, esta quarta-feira, pela presidente da Administração dos Portos da Madeira (APRAM), que acompanhou a visita do secretário regional de Economia ao porto e à marina do Funchal.

“Neste momento, [as obras] estão praticamente concluídas”, disse Paula Cabaço, que mostrou a José Manuel Rodrigues o novo espaço. “Será entregue a parte seca das lojas e fica apenas ainda em obra, até final de junho ou início de julho, o posto da GNR, que está ainda a ser concluído. Mas isso não invalida que a concessão da parte comercial já passe toda para o futuro concessionário.”

O titular da pasta da Economia regional mostrou-se convicto no sucesso da renovada infraestrutura e estabeleceu uma comparação com o papel deste espaço na década de 1980.

“A Marina do Funchal será com certeza transformada num grande polo de atração da cidade do Funchal, como foi nos anos 80 do século passado. Esperemos ter aqui uma infraestrutura de grande qualidade, com boas lojas, com boa restauração, boa gastronomia” disse José Manuel Rodrigues.