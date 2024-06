A nova rede de transportes públicos rodoviários de passageiros da Madeira e no Porto Santo, a SIGA, entrará em funcionamento na segunda-feira, o Dia da Região, com uma frota com 127 novos autocarros e viagens gratuitas em todos os itinerários.

Segundo a informação disponibilizada pelo Governo Regional da Madeira, esta nova rede será operacionalizada por três concessionários: Companhia de Autocarros da Madeira (CAM), a Siga Rodoeste e a Horários do Funchal (HF).

Uma frota renovada, com um total de 127 novos autocarros “mais modernos e ecológicos”, sendo mais 59 da CAM, 68 da SIGA Rodoeste e nove elétricos, vão percorrer as duas ilhas com uma nova imagem - exceto a Horários do Funchal que mantém e vai ostentar o logótipo da rede – são algumas das inovações.

Os autocarros terão diferentes modelos de acordo com o tipo de serviço a prestar.

A gestão da frota é da responsabilidade de cada uma das empresas que compõem a nova rede e a maioria dos novos autocarros já estão na região e preparados para continuar a operar.

Também vai estar disponível o serviço de transporte de passageiros com mobilidade reduzida, que poderá ser solicitado através de uma pré-reserva no site siga.madeira.gov.pt e, futuramente, na App SIGA, indicou a nota do executivo madeirense.

A transição vai acontecer de forma gradual, admitindo o Governo Regional que alguns dos autocarros mais antigos continuem a circular durante mais algum tempo.

A rede permite deslocações em todas as ilhas da Madeira e Porto Santo, estendendo-se a venda dos títulos de transporte, de forma progressiva, a todos os concelhos da Região Autónoma da Madeira.

“Ou seja, com a entrada em operação, a partir de 01 de julho, das novas concessões de transporte rodoviário de passageiros, na Madeira e no Porto Santo, dá-se, assim, início ao período de transição gradual para o novo sistema de bilhética integrada GIRO, que permitirá a sua utilização em todos os transportes da rede SIGA”, esclarece.

A nova rede foi oficialmente apresentada em 20 de junho.