De acordo com a informação divulgada pela Savoy Signature, o novo Alambique aposta numa abordagem de ‘cozinha de proximidade’, proporcionando uma experiência mais imersiva. A cozinha exposta permite acompanhar o processo de confeção dos pratos em tempo real, num conceito semelhante ao do ‘show cooking’. A ampliação do espaço garante uma continuidade entre as áreas interior e exterior, com vista para o Atlântico. Na varanda, uma latada madeirense evoca as tradições vínicas da ilha e proporciona um ambiente acolhedor.

View this post on Instagram

A intervenção arquitetónica, a cargo do gabinete RH+ Arquitetos, manteve a paleta cromática do hotel, onde predominam tons de ferro, ferrugem e bronze, numa alusão ao processo de destilação do rum. A sala privada também foi alvo de melhorias, com a introdução de materiais mais nobres, como o vidro, que garante “um ambiente sofisticado” entre “tradição e modernidade”.

A reabertura do Alambique traz também um novo menu, assinado pelo chef Raúl Ferreira, em colaboração com Celestino Grave, chef corporativo da Savoy Signature, que está disponível a partir de hoje. A proposta gastronómica destaca ingredientes típicos da Madeira, com opções vegetarianas, peixes de pesca sustentável e carnes de produção biológica.

Entre as novidades, comunicadas em nota de imprensa, figura o carpaccio de camarão com cogumelos selvagens e óleo de pimenta da terra, onde o camarão é curado e prensado para preservar os nutrientes. Outra opção é o tártaro de novilho com abacate grelhado e crocante de quinoa, preparado com carne de pastagens orgânicas.

Nos pratos principais, o bacalhau com choco, açorda e óleo de coentros destaca-se pelo reaproveitamento do pão na açorda e utilização de bacalhau confitado em azeite português. O polvo de pesca local grelhado é servido com arroz cremoso e puré de assado, enriquecido com ervas aromáticas da horta do hotel. O peito de pato com alcachofras e cevada madeirense substitui o arroz pela cevada tradicional da Região.

Nas sobremesas, o bolo quente de chocolate (70%) com batata-doce, nozes caramelizadas e sorvete de manga destaca-se como opção vegan, utilizando batata-doce como substituto dos ovos. Já o cheesecake de requeijão do Santo da Serra com banana caramelizada e espuma de mel de cana presta homenagem aos sabores madeirenses.

Além do menu à la carte, o Alambique passa a dispor de três menus de degustação, denominados de Vegetariano, Mar e Macaronésia, que “refletem a diversidade e a autenticidade dos sabores da ilha”.