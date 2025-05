O navio de cruzeiro ‘Ventura’ chegou na manhã desta quarta-feira ao Funchal para uma escala de 10 horas.

Segundo a Administração dos Portos da Região, “com 4.253 pessoas a bordo – 3.049 passageiros e 1.204 tripulantes – o navio da P&O Cruises partiu de Southampton, Inglaterra, a 10 de maio para um cruzeiro de 14 dias, que vai ainda visitar Santa Cruz de La Palma (o porto seguinte), Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife (todos nas ilhas Canárias), Cadiz (Espanha) e Lisboa, antes de regressar a Southampton”.

O britânico Neil Turnbull é o capitão do navio que foi construído em 2008, nos estaleiros italianos Fincantieri. Projetado para acomodar até 3.727 passageiros e 1.250 tripulantes, foi remodelado em 2018. É navio-irmão do Azura, também operado pela P&O Cruises, que foi lançado ao mar em 2010. Até ao final do ano, tem programadas mais nove escalas na Madeira, divulga ainda a APRAM.