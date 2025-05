Em março, passaram pelos aeroportos da Região 442,5 mil passageiros, número que traz um aumento de 6,7% em relação ao mesmo mês do ano passado.

Estes viajantes foram transportados por 2.975 aeronaves, mais 7,1% que no período homólogo.

Dados hoje divulgados pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) evidenciam que o aeroporto da Madeira registou um aumento, quer no movimento de aeronaves (mais 8,5%) com 2.808, quer na quantidade de passageiros (mais 7,7%) com um total de 431,8 mil.

Em sentido contrário, o aeroporto do Porto Santo, registou variações homólogas negativas no movimento de aeronaves (167; -12,1% que no mesmo período de 2024) e no número de passageiros (10,7 mil; -22,0%).

Nos primeiros três meses de 2025, as variações dos movimentos de aeronaves e passageiros foram de +8,8% e +6,7%, respetivamente.

Em março de 2025, cada avião transportou, em média, cerca de 154 passageiros (155 em março de 2024) no aeroporto da Madeira, enquanto no do Porto Santo aquele valor aproximou-se dos 64 passageiros (72 no mesmo período de 2024).

No mesmo mês, o movimento de passageiros nos aeroportos da Região aumentou 15,8% no tráfego internacional (205,9 mil) e diminuiu 3,2% no segmento doméstico (191,5 mil).

No aeroporto da Madeira, o tráfego internacional (57,1%) predominou face ao doméstico (42,9% do total). No Aeroporto do Porto Santo houve uma preponderância do tráfego doméstico (60,8% do total), mas com maior desproporção comparativamente ao mesmo período em 2024 (58,6% do total).

Quanto à ocupação dos aviões, ondou os 86,0%, com o aeroporto da Madeira a atingir os 86,7% e o Porto Santo os 65,6%. No ano passado, as taxas de ocupação homólogas foram superiores, quer no conjunto dos dois aeroportos regionais (87,9%), quer no aeroporto da Madeira (88,5%) e quer no do Porto Santo (72,9%).

Os passageiros embarcados e desembarcados nos aeroportos da Região ascenderam a 1 139,5 mil, de janeiro a março de 2025, 43,5% deste total correspondeu ao tráfego exclusivamente entre aeroportos localizados em território nacional, que inclui as ligações interiores e domésticas e 56,5% ao tráfego internacional. No âmbito deste último, o Reino Unido foi o principal país de origem e de destino dos voos internacionais dos aeroportos da Região (29,1%), seguido da Alemanha (22,8%) e da Polónia (12,4%).