Ministro diz que trocas de quotas de pesca foram benéficas para Portugal

O ministro da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes, defendeu hoje que as trocas com Espanha de quotas de captura de peixe foram benéficas para Portugal, lembrando que este procedimento também foi feito pelo anterior Governo PS.

“É com todo o gosto que eu vou a uma audição onde nós provamos que beneficiámos, e é esse o nosso objetivo, os pescadores”, afirmou o governante, à margem de uma visita ao Centro Alqueva, no concelho de Portel, distrito de Évora.

José Manuel Fernandes falava aos jornalistas a propósito do pedido do PS para a sua audição urgente no parlamento com vista a esclarecer declarações que proferiu sobre a troca de quotas de sardinha por goraz na discussão orçamental na especialidade.

Falando em termos gerais, o responsável pelas pastas da Agricultura e Pescas disse que o Governo opta sempre por trocar as quotas de espécies piscícolas que se preveem que não serão usadas na totalidade por outras que o serão.

“Se temos uma quota que não vamos utilizar e se podemos trocá-la com Espanha para aumentar o rendimento dos pescadores, obviamente que o fazemos e, se pudermos trocar por um produto ainda mais valioso que eles não utilizam, isso é tudo em benefício dos nossos pescadores”, vincou.

O ministro mostrou-se surpreendido com o pedido de audição urgente do PS, alegando que “o Governo anterior do Partido Socialista sempre fez estes ‘swaps’, estas trocas” de quotas de captura.

“Parece-me que é uma crítica do próprio Partido Socialista em relação ao Governo do Partido Socialista, nomeadamente à ex-secretária de Estado das Pescas, que fez o procedimento, que está certo e que nós também o fizemos”, acrescentou.

No requerimento, o PS argumentou que José Manuel Fernandes fez afirmações “pouco rigorosas e antagónicas com os elementos públicos divulgados, não só sobre as datas, como sobre as espécies pescadas, a propósito das negociações e das supostas trocas de quotas de sardinha por goraz”, na sua audição parlamentar no âmbito da discussão na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2025, no passado dia 05 de novembro.