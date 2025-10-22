MADEIRA Meteorologia
‘Mercado de Automóveis Usados’ no Madeira Tecnopolo até domingo

David Spranger

Economia
22 Outubro 2025
19:31
Está já aberto ao público mais uma edição do ‘Mercado de Automóveis Usados’, uma organização da ACIF que leva ao Madeira Tecnopolo, até domingo, um vasto leque de viaturas multimarcas, com preços mais atrativos, tendo como objetivo, também, proporcionar aos concessionários automóveis e multimarcas a oportunidade de escoarem os seus stocks de automóveis usados.

Com entradas gratuitas, de hoje a sábado as portas estão abertas entre as 10h00 e as 21h00 e no derradeiro dia o certame encerra às 19h00, reunindo automóveis de nove stands/concessionários: Autocrescente, CarXop, EcoCar, Solauto, Madeira Auto-Car, Funchal Motores, BMW, Antão Automóveis e SF Auto.

O arranque, na tarde desta quarta-feira, contou com a presença de José Manuel Rodrigues, tendo na ocasião o secretário regional da Economia relevado que o plafond destinado ao apoio de elétricos, no montante de 2,7 milhões euros foi esgotado, admitindo, contudo, algum atraso nos pagamentos desse apoio, “mas em breve estará resolvido”.

Ao seu lado, Duarte Reis, presidente da mesa da ACIF das multimarcas, aproveitou para defender o aumento do incentivo para o abate, “juntamente com o incentivo da compra dos elétricos, para assim nós limparmos um pouco os carros mais antigos da frota da Região”.

