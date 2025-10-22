‘Mercado de Automóveis Usados’ no Madeira Tecnopolo até domingo

Está já aberto ao público mais uma edição do ‘Mercado de Automóveis Usados’, uma organização da ACIF que leva ao Madeira Tecnopolo, até domingo, um vasto leque de viaturas multimarcas, com preços mais atrativos, tendo como objetivo, também, proporcionar aos concessionários automóveis e multimarcas a oportunidade de escoarem os seus stocks de automóveis usados.
Com entradas gratuitas, de hoje a sábado as portas estão abertas entre as 10h00 e as 21h00 e no derradeiro dia o certame encerra às 19h00, reunindo automóveis de nove stands/concessionários: Autocrescente, CarXop, EcoCar, Solauto, Madeira Auto-Car, Funchal Motores, BMW, Antão Automóveis e SF Auto.
O arranque, na tarde desta quarta-feira, contou com a presença de José Manuel Rodrigues, tendo na ocasião o secretário regional da Economia relevado que o plafond destinado ao apoio de elétricos, no montante de 2,7 milhões euros foi esgotado, admitindo, contudo, algum atraso nos pagamentos desse apoio, “mas em breve estará resolvido”.
Ao seu lado, Duarte Reis, presidente da mesa da ACIF das multimarcas, aproveitou para defender o aumento do incentivo para o abate, “juntamente com o incentivo da compra dos elétricos, para assim nós limparmos um pouco os carros mais antigos da frota da Região”.
Com raízes etimológicas no alemão, o termo Schadenfreude é uma combinação das palavras “Schaden” (dano ou prejuízo) e “Freude” (alegria). Significa, pois,...
Com a chegada do outono, do tempo mais frio e das chuvas mais intensas, a paisagem madeirense recupera lentamente o seu verde mais intenso. É também nesta...
PALAVRAS APENAS
“Onde vos retiver a beleza de um lugar,
há um Deus que vos indica o caminho
do espírito”
(Natália Correia)
A pretexto do Dia Nacional dos Bens Culturais...
GATEIRA PARA A DIÁSPORA
No dia 5 de outubro, chegaram os quatro ativistas portugueses detidos em Israel ao aeroporto de Lisboa; depois de alguma confusão, as câmaras de televisão...
Foi no passado dia 16 de outubro que voltámos a celebrar o Dia Mundial da Alimentação. Um dia que serve não só para relembrar as regras de uma alimentação...
Com as eleições do passado dia 12 de outubro, encerra-se um ciclo complexo de atos eleitorais marcados por muita instabilidade, com quedas sucessivas dos...
Após as eleições autárquicas, mais do que discutir os resultados, importa refletir sobre o que veio depois. O ambiente político tem-se tornado cada vez...
Pequenas, vocês que se “sente” aqui nos banquinhos todas à roda de mim que eu quero contar uma coisa a vocês que me sucedeu quando os meus pequenos eram...
Diz-se, com frequência, que “a Justiça é cega”. Expressão tantas vezes repetida para assegurar que o sistema judicial é imparcial, igual para todos e que...
Na última triagem referi que a campanha eleitoral autárquica seria fortíssima em promessas, egos inchados e troca de acusações, o que acabou por se confirmar,...
Com a rápida adoção das criptomoedas em Portugal, cada vez mais investidores estão recorrendo a modelos de mineração em nuvem devido às suas baixas barreiras de entrada e altos retornos....
O rapaz de 14 anos acusado de matar a mãe, a vereadora da Câmara de Vagos Susana Gravato, ficou sujeito à medida cautelar de guarda em centro educativo...
A Madeira foi esta noite duplamente premiada na Gala Europeia dos World Travel Awards, realizada na Sardenha (Itália).
Pela 11.ª vez foi eleita como Melhor...
O Sporting venceu esta noite o Marselha, em jogo a contar para 3.ª jornada da fase liga da Liga dos Campeões.
Em Lisboa, Igor paixão inauguro o marcador...
Márcia Pimenta, jovem residente no Porto Santo, ganhou a bolsa nacional da associação Gap Year Portugal, no valor de cinco mil euros e vai agora viajar...
O presidente do Governo Regional vai marcar presença no funeral de Francisco Pinto Balsemão, que se realiza esta quinta-feira, às 13h00, no Mosteiro dos...
A secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude participou hoje, em representação do presidente do Governo Regional da Madeira, na cerimónia de...
A meta de limitar o aquecimento global a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais será inevitavelmente superada nos próximos anos, admitiu hoje o secretário-geral...
Quatro professores da Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar do Monte e quatro voluntários da Associação Cultural e de Solidariedade Social Raquel...
O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, destacou, esta quarta-feira, na abertura da segunda edição de 2025 do Mercado de Usados, no Madeira...
O bispo do Funchal presidiu, esta noite, à cerimónia que assinalou o dia do Santo João Paulo II, na Igreja da Atouguia, na Calheta.
Este é o único templo...