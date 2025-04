O ‘Marella Explorer’ chegou esta manhã, de Lanzarote para mais uma escala semanal no Porto do Funchal. A bordo trouxe 2.026 passageiros e 765 tripulantes.

Pelas 17h45, o navio parte com destino a La Gomera. Refira-se que tem estado presente semanalmente, desde dezembro do ano passado, no Porto do Funchal, no âmbito dos cruzeiros pelas ilhas atlânticas das Canárias e da Madeira.

Amanhã, proveniente de La Palma, é esperado o ‘Scenic Eclipse’, com 179 passageiros e 182 tripulantes para uma escala de 41 horas. O navio parte no dia 19, às 05h00, com destino à ilha de Porto Santo.

De sexta a domingo de Páscoa, o Porto do Funchal recebe mais oito navios de cruzeiro, Bolette, MSC Seaside, Balmoral, MasPoesia, Norwuegian Star, Scenic Eclipse, Celebrity Apex e Star Pride. No sábado, o Porto do Funchal estará lotado.