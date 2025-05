Em março, o portal imobiliário Idealista contabilizava dois hotéis à venda na Madeira. Essa oferta caiu, em relação ao mesmo mês do ano passado, em cinco unidades hoteleiras.

A nível do País, cujo o stock de hotéis disponíveis para venda caiu 28%, com 131 estabelecimentos verificados em março, as maiores quedas nos imóveis anunciados foram registadas no Porto (menos 12 unidades), seguido de Setúbal (menos sete) e Lisboa (menos seis).

Metade dos imóveis turísticos à venda concentravam-se, no mês em análise, em Faro (43), Porto (16) e Lisboa (15).