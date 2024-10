A presidente da Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM, SA), Paula Cabaço, estabelece como grande objetivo para o futuro próximo da associação que reúne as autoridades portuárias da Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde, a criação de um novo destino turístico de cruzeiros: O destino da Macaronésia.

“É esse o caminho que temos de apontar. Um novo destino de cruzeiros, que fale diretamente, a uma só voz, com as companhias”, disse Paula Cabaço, sustentando que os quatro arquipélagos que compõem a marca Cruise Atlantic Islands (CAI) possuem características únicas, uma autenticidade própria e identidades singulares que se complementam, e que permitem que este itinerário se apresente perante a indústria do turismo de cruzeiros como um produto apelativo e diferenciado. “Tal como hoje falamos nas Caraíbas como um destino de cruzeiros, estamos a trabalhar em conjunto, e temos todas as condições, para que no futuro as ilhas da Macaronésia sejam também um destino de referência, neste lado do Atlântico.”

Este objetivo, foi reforçado por Paula Cabaço durante a CAI Conference 2024, que decorreu durante três dias no Funchal. Foi o primeiro encontro formal das cincos autoridades portuárias – Madeira, Açores, Canárias (Las Palmas e Tenerife) e Cabo Verde –, depois da constituição oficial da Associação Internacional dos Portos da Macaronésia.

Um passo importante, que veio dar personalidade jurídica à marca CAI, abrindo as portas a um novo leque de possibilidades, como a candidatura a fundos comunitários para promoção do destino e o reforço da legitimidade de poder falar a uma só voz com as companhias. “Sabem que têm aqui um interlocutor”, sublinha Paula Cabaço, adiantando que as próximas etapas da Associação passam pela realização da assembleia-geral, agendada para 11 de novembro em Madrid, altura em que será definido o plano de atividades para o próximo ano.

Será aí, na primeira reunião magna da nova Associação, que vão tomar posse os órgãos sociais, direção e secretariado, para o primeiro mandato de dois anos. A presidência da Associação Internacional dos Portos da Macaronésia será rotativa por todos os membros, cabendo a Paula Cabaço assumir a liderança no primeiro mandato.

“É um orgulho poder participar ativamente neste processo. Há 30 anos, a Madeira esteve na base do acordo de cooperação com Canárias que deu origem à CAI, e agora estamos novamente comprometidos no desenvolvimento desta parceria, alargada a Cabo Verde e Açores”, diz a presidente dos Portos da Madeira, que faz um balanço “largamente positivo” da CAI Conference 2024

O evento, que reuniu perto de 80 especialistas da indústria de cruzeiros foi promovido pela APRAM, começou por homenagear os fundadores da CAI, Juan Francisco Martin (Canárias), João Reis (Madeira), Eduardo Alvarez Hamilton (Canárias), Michael Blandy (Madeira) e Franklim Spencer (Cabo Verde), antes de projetar o futuro através dos olhares de Eduardo Cabrita (MSC Portugal), Fiona Noone (Marella Cruises, TUI), Kai Algar (Fred. Olsen Cruise Lines), Amadeu Albuquerque (Mystic Cruises), Rafael Fernández-Álava (Costa Crociere) e Mark Robinson (BC Group).

Os oradores destacaram as potencialidades das ilhas atlânticas da Macaronésia enquanto destino de cruzeiros, apontando a segurança das ilhas, a singularidade e complementaridade dos arquipélagos, a qualidade das infraestruturas portuárias, o clima, a oferta de ligações aéreas e a proximidade com as principais capitais europeias, como mais-valias deste itinerário.

Paralelamente, a APRAM aproveitou a presença do vice-presidente da CLIA Europa, Nikos Mertzadinis, que foi o co-host da Conferência, para formalizar um acordo de cooperação ambiental, através da assinatura de um protocolo entre Câmara Municipal do Funchal, CLIA e Portos da Madeira, tendo em vista a realização anual de ações de reflorestação e educação ambiental no Parque Ecológico, envolvendo as companhias de cruzeiro que visitam a Madeira. Um acordo que começou logo a ser concretizado, com a realização na véspera, de uma plantação de árvores no Parque Ecológico do Funchal, envolvendo um grupo de participantes na CAI Conference.