Gonçalo Pimenta, presidente da Madeira Parques Empresariais, evidenciou hoje, no âmbito de uma visita do secretário regional de Economia, José Manuel Rodrigues, que evidenciou que “tem havido uma grande procura de empresas nacionais para se sediarem na Região”. “Aquilo que estamos a fazer agora é trilhar um caminho também com a comunidade madeirense residente na Venezuela, no sentido de interpretar a potencialidade de investimento que poderá ser feito na Madeira”, explicou.

Com a taxa de ocupação dos parques empresariais superior a 80%, o empresário esclareceu que, para aumentar essa percentagem, é necessário traçar um plano para a Costa Norte, nomeadamente através da questão de isenção de impostos patrimoniais, em conjunto com as autarquias.

“Neste momento a taxa de ocupação de Santana já supera os 50%, São Vicente anda numa taxa mais reduzida de 18% e, portanto, efetivamente o nosso eixo de atuação passa muito por fazer face à desertificação da Costa Norte e da política estratégica plasmada no Plano e Orçamento do Governo, pelo que a Madeira Parques poderá ser um veículo para criar postos de trabalho e fixar empresas nestes parques empresariais”, disse.