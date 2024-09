Madeira não tem nenhum hotel à venda

Segundo dados do portal Idealista, hoje divulgados, o stock de imóveis turísticos disponíveis no mercado caiu em 12 distritos e ilhas.

No País, no final de agosto de 2024, foram contabilizados 147 hotéis à venda, menos 27% do que no período homólogo.

As maiores quedas foram registadas em Faro, com menos 14 unidades e no Porto e Madeira, ambos com menos 12.

Com isto, a Região deixou de ter qualquer unidade hoteleira à venda neste portal imobiliário.