Nenhum dos 11 municípios da Madeira consta na lista, hoje divulgada pelo Idealista, referente aos 25 concelhos onde é mais barato comprar casa em Portugal.

De acordo com o portal imobiliário, o ranking dos cinco municípios mais baratos completa-se com Penacova, no distrito de Coimbra (488 euros/m2), Sabugal, na Guarda (488 euros/m2), Miranda do Corvo, em Coimbra (513 euros/m2) e Pampilhosa da Serra, em Coimbra (513 euros/m2).

Seguem-se Miranda do Corvo, Pampilhosa da Serra, Melgaço, Crato, Vouzela, Gouveia, Santa Comba Dão, Idanha-a-Nova, Fronteira, Sever do Vouga, Paredes de Coura, Mogadouro, Alcanena, Tábua, Seia, Penela, Nelas, Arganil, Campo Maior, Montalegre, Fundão e Chamusca.

A análise evidencia, também, as cinco localidades mais exclusivas para comprar casa em Portugal. Lisboa encontra-se lidera a lista com um metro quadrado a custar 5.769 euros, sendo o mais caro do país. Seguem-se Cascais (5.334 euros/m2), Grândola (4.654 euros/m2), Loulé (4.370 euros/m2) e Oeiras (4.276 euros/m2).