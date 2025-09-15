Madeira é a região do País com maior procura de casa por parte de estrangeiros

Em todo o País, a Madeira destaca-se como a região que apresenta a maior percentagem (42%) de procura de casas à venda, por parte de estrangeiros.

Dados relativos ao segundo trimestre deste ano, divulgados hoje pelo portal imobiliário Idealista, evidenciam que à Região seguem-se Faro (36%), São Miguel (34%) e Viana do Castelo (30%), estando, em contrapartida, Lisboa, Évora, Setúbal e Porto com uma procura inferior a 15%.

Os países de onde são efetuadas as pesquisas mais expressivas são a França, Reino Unido, Alemanha, Suíça e Espanha, com o Estados Unidos a surgir no top três de várias regiões.

Na Madeira, são os alemães que mais procuram por casa (18%), seguindo-se os britânicos (17%) e norte-americanos (10%).