A Lusanova acaba de lançar o seu programa especial de fim-de-ano na Madeira, um dos destinos mais emblemáticos para celebrar a chegada do novo ano. As partidas realizam-se de Lisboa nos dias 28, 29 e 30 de dezembro, e do Porto no dia 30 de dezembro, com voos TAP em classe económica.

O pacote de cinco dias e quatro noites está disponível a partir de 863 euros por pessoa em quarto duplo e inclui passagem aérea, alojamento com pequeno-almoço em hotel selecionado, transfers de chegada e saída, assistência local, bem como seguro de viagem.

Esta proposta da Lusanova oferece a oportunidade de passar a passagem de ano num dos destinos mais procurados nesta altura do ano, pela sua hospitalidade e clima. “O programa permite experienciar as celebrações que atraem visitantes de várias partes do mundo, incluindo o reconhecido espetáculo de fogo-de-artifício no Funchal, considerado um dos maiores e mais emblemáticos da Europa”, refere a marca, num comunicado enviado à redação.

O operador turístico prevê anunciar mais novidades na sua programação especial de Fim-de-Ano nas próximas semanas.