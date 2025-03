O stand da Madeira na BTL foi palco da apresentação do livro ‘As Encantadas’, uma obra que exalta as belezas do arquipélago, lançado em português, inglês, francês e alemão.

Trata-se de um livro editado pela Associação de Promoção da Madeira, da autoria de Graça Alves e Cora Teixeira.

‘Encantadas’ são, naturalmente, as ilhas, com Eduardo Jesus a relevar que “há muito que a Madeira não lançava um livro”, sendo que o desafio foi a escrita “com sentimento, com poesia e que não fosse apenas um objeto de leitura”.

“O que é que a Madeira tem de diferente para oferecer” foi o mote para uma obra que começou a ser preparada há três anos.