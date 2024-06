O treinador madeirense Leonardo Jardim inaugurou, esta quinta-feira, a nova loja de vinhos ‘Trago’, agora localizada no Edifício Século XXI, nos Barreiros, depois da mesma ter dado os primeiros passos na Rua da Figueira Preta, bem no centro do Funchal.

O técnico, que atualmente trabalha no Qatar ao serviço do Al-Rayyan, lançou-se no mundo vinícola há cerca de quatro anos, com a aquisição da Quinta Jardim do Tua, na região vinhateira do Alto Douro, propriedade onde tem desenvolvido a produção tanto de vinhos, como de azeite com o rótulo ‘Jardim do Tua’.

Se Leonardo Jardim é o mentor da ‘Trago’, a operacionalização da loja está a cargo da esposa do técnico, Carla Jardim, e do amigo Duarte Freitas.