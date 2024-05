Vinte e cinco equipas (18 do ensino secundário e 7 do ensino profissional) disputaram a fase final do rs4e, realizada no Centro de Congressos do Porto Santo.

Os primeiros classificados participarão num programa de intercâmbio de opinião e experiências em empreendedorismo, a acontecer no final do mês de agosto.

Os segundos e terceiros classificados receberam prémios monetários oferecidos pelo Santander e SDM, respetivamente.

Cada equipa, teve cinco minutos para apresentar e defender a sua ideia, perante os jurados e colegas de outras escolas.

Turismo, sustentabilidade, saúde, tecnologia, educação, transportes e atividades culturais foram algumas das áreas de negócios em destaque na fase final de avaliação.

Além das apresentações, os alunos participaram em várias atividades de grupo, sempre relacionadas com o empreendedorismo e com a inovação, num programa desenvolvido pela Startup Madeira.

Estes foram os vencedores e as respetivas ideias de negócio:

Ensino Secundário:

1.º classificado: Dream App - uma aplicação concebida para alcançar os objetivos anuais, promovendo a interajuda entre os utilizadores. Escola Secundária Francisco Franco.

2.º classificado: Safe Adventure - Aluguer de kit de segurança para caminhadas. Escola Bás. e Sec. D. Lucinda Andrade.

3.º classificado: Sustent’ ARTE- Tintas para pintura artística obtidas de desperdício alimentar. Escola Secundária Francisco Franco.

Ensino Profissional:

1.º classificado: Free Body Academy – Academia de dança, teatro e artes plásticas, com foco em crianças com necessidades especiais. Conservatório - Escola das Artes Engº Luíz Peter Clode.

2.º classificado: Veg Vibe - Pastelaria vegetariana com produtos biológicos, sendo uma alternativa para quem tem intolerâncias alimentares. Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira.

3.º classificado: Flex Tune – Aplicação que sugere exercícios de alongamento e terapias para profissionais da música. Conservatório - Escola das Artes Eng.º Luíz Peter Clode.